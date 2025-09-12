佐賀県警白石署は12日、大町町の30代女性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、720万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。書によると、6月2日、被害者がSNSを通じて知り合った人物から紹介された株取引ができるアプリをインストールした。アプリを使用したところ、利益が出たように表示された。その後も株購入を複数回繰り返し、6月26日から8月18日までの間、相手から指定された口座に6回にわたり