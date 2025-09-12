＜プロコア選手権初日◇11日◇シルバラードCC ノースC（米カリフォルニア州）◇7138ヤード・パー72＞米国男子ツアー秋の陣『フェデックスカップ・フォール』がスタート。今大会を含めて7試合が行われ、選手たちは来季シード権、シグネチャー大会出場権をかけて争う。その初戦の第1ラウンドが終了した。〈写真〉タテ振りからヨコ振り 松山英樹のスイング変化日本勢からは、ポイントランク84位の久常涼、134位の金谷拓実、198位