新たな『テンセイ』シリーズのシャフトを手にし、飛距離アップを実感している菅沼菜々。フェードヒッターにマッチするというその性能について本人に話を聞いた。【写真】菅沼菜々が使う新シャフトのしなる場所が一目瞭然！「50S」の剛性分布&試打評価を公開◇◇◇菅沼がドライバーに投入したのは、『テンセイ プロ BLACK 1K コア』という新シャフト。「大東建託・いい部屋ネットレディス」では平均飛距離229.88ヤードだ