＜ソニー 日本女子プロ選手権初日◇11日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞現在の暫定リランキングは32位。シーズン終盤に向けて突破圏内に浮上したい森井あやめが、女子プロNo.1決定戦で奮闘している。第1ラウンドは雷雲接近でサスペンデッドとなったが、3バーディ・ボギーなしの「69」でギリギリホールアウト。上位で2日目に進んだ。【写真】笑顔もかわいい！韓国のキューティフルが登場！フェアウェイキー