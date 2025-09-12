2025年9月12日、札幌市白石区で軽乗用車が燃える火事がありました。けが人はいませんでした。火事があったのは、札幌市白石区本通8丁目北の駐車場です9月12日午前7時半ごろ、車の持ち主から「停車車両内で炎」と消防に通報がありました。消防によりますと、共同住宅の駐車場に駐車していた軽乗用車1台が燃えました。火はおよそ1時間半後に消し止められ、けが人はいませんでした。警察と消防が出火原因などを調べています