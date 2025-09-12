先月21日、岩国市の山陽自動車道下りで、トラックなど計4台が絡み、軽乗用車に乗っていた女子大生2人が死亡した事故について。山口地検は今月11日付で、軽乗用車に衝突したトラックを運転し、逮捕・送検されていた熊本県の運転手の男（65）を、過失運転致死の罪で起訴しました。