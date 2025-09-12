◇プロ野球セ・リーグ広島3-2巨人（11日、東京ドーム）巨人の吉川尚輝選手が腰痛のため、試合前の打撃練習中に、急きょ、スタメンで出場することが告げられた増田大輝選手。「だいぶ緊張して入れました」と少し苦笑いをしてみせました。スタメンを告げられた後、岡本和真選手からは「まっすーさん、急に口数少ななったな」とからかわれるほど、緊張が表に出ていたようでした。前回、スタメンで出場したのは8月7日のヤクルト戦。