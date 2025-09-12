セントライト記念の攻略POINT 【条件戦組】１勝＆２勝クラス組共に買い材料は明確 １勝クラス組は、キャリア４戦以内に限定すると［1・0・2・4］になるのでキャリアの浅い馬だけを買えばいい。 また、22年は前走７馬身差で勝った馬が①③着。 前走圧勝した馬は買える。 ２勝クラス組は当日①②人気だった馬しか好走していないので、人気で取捨を決めたい。 セントライト記念過去10年のデータ