ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は１０日（日本時間１１日）に大谷翔平投手（３１）の次回先発は１５日（同１６日）から本拠地で行われるフィリーズ３連戦のいずれかになると明かした。「体調不良があったし、登板を前倒しにもした。次は少し休養を挟みたい」米スポーツサイト「ドジャース・ブルー」は１１日（同１２日）に大谷が同カード初戦で登板する可能性が最も高いと指摘。「２２日（同２３日）のシーズン最後の休養日