Mrs. GREEN APPLE・大森元貴（28歳）が、9月12日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。北村匠海とお互いをねぎらい、北村から「やばい、俺泣きそう」と喜んでもらったと語った。朝ドラ「あんぱん」に出演している北村匠海が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。「あんぱん」で共演したMrs. GREEN APPLE・大森元貴がVTR出演し、音楽活動もしている北村について「お互い頑張っているよね、という話をするというか。