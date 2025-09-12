岡山空港 11日の雨の影響で12日の空の便に欠航が出ています。航空会社によりますと、機材の手配や乗務員の調整がつかなかったためだということです。 岡山空港では、全日空が午前7時05分発、午前9時45分発の羽田行きの便を欠航しました。午後0時10分発の千歳行きの便も欠航します。日本航空は午前10時20分発、午後0時20分発の羽田行きの便を欠航します。 高松空港では全日空が午前7時5分発の羽田便を欠航しました。