フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜〜金曜9:00〜11:00）。「Blue Ocean Professional」のコーナーでは“プロフェッショナルの素顔に迫る”をテーマに、各界で活躍されている素敵な方々をゲストに迎えて、お話を伺います。今回のゲストは、TM NETWORKの小室哲哉さん、宇都宮隆さん、木根尚登さん。ここでは東京・Ginza Sony Parkでスタートした体験型エキ