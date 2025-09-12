石破首相が11日、官邸に自民党の小野寺政調会長を呼び、2024年度補正予算や25年度予算に盛り込んだ物価高対策が十分に効果を上げているか検証するよう指示した。石破首相は「今後、新しい首相の下で経済対策を打つことになるとしても、現状をしっかり把握しておくことが重要だ」と小野寺氏に伝えたらしい。【もっと読む】政局ゴタゴタで日銀は「追加利上げ見送り」の公算大…長引く円安・物価高に庶民生活は青息吐息退陣に追い