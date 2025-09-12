【孤独のキネマ】【写真】「愛はステロイド」田舎町の暴力に同性愛カップルの愛憎が絡むドロドロの犯罪劇『SENSEKI』9月13〜19日 K's cinema新宿にて公開（10時〜モーニングショー）◇◇◇この映画を見て「人間、年を取っても活躍の場はあるものだな」と感じ入った。というより、老境とは長年の経験や知識をさらに伸長させる実りの時期なのだと感心させられたのだ。主人公は幕末、下総国古河藩（現茨城県古