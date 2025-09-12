中国の大手テクノロジー企業「Alibaba」のAI研究チームが低コストかつ高性能なAIモデル「Qwen3-Next」を開発して無料公開しました。Qwen3-Nextは従来モデルと比べて10分の1以下のコストでトレーニングされており、入力トークンが多い状況では10倍以上高速な推論処理が可能。それでいて、性能は従来モデルと同等以上で、一部のテストではGoogleのGemini-2.5-Flash-Thinkingを上回っているとアピールされています。Qwen3-Next: Towar