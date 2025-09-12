R3 Pro II ミックスウェーブは、HiByのコンパクトなDAP「R3 Pro II」を9月19日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は39,800円前後。カラーはSilver、Black、Orange、Green。 手のひらに収まる小型サイズながら、上位機種と同じフラグシップDAC「CS43198」を2基、オペアンプ 「OPA1622」を4基を搭載。前モデル比で2.5倍以上のバッテリー容量を誇り、強力な出力性能と長時間駆動を両立した