中国メキシコに関税引き上げ前に「よく考えるように」と警告 メキシコは米国からの圧力を受けたか、中国からの自動車関税を従来の20%から50%に引き上げる方針を示した。これを受け中国当局は、メキシコに対し関税引き上げ前に「よく考えるように」と警告した。関税引き上げなら中国のメキシコ報復措置は必至か。