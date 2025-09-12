◇カーリング日本代表決定戦第２日（１２日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）女子１次リーグ（Ｌ）が行われ、五輪３大会連続出場を目指すロコ・ソラーレが、ＳＣ軽井沢クラブに４―５で敗れた。１次Ｌ３連勝はならず、２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選の日本代表決定戦進出は、お預けとなった。１―０で迎えた第３Ｅ、相手のスキップ・上野美優が好ショットを見せ１―２のビハインド。第４Ｅからは連続ブランクエ