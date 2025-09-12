ムーランドロンシャン賞・仏Ｇ１（９月７日、パリロンシャン競馬場・芝１６００メートル）で１１着だったゴートゥファースト（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ルーラーシップ）が９月１１日に帰国。ＪＲＡが９月１２日、発表した。成田国際空港に１８時５分到着後、輸入検疫のため１９時５８分に千葉・白井の競馬学校へ入厩した。同馬は仏Ｇ１を２戦転戦し、初戦のジャックルマロワ賞は５着と健闘した。