１０日、柏人城遺跡の第６次発掘調査現場。（邢台＝新華社記者／牟宇）【新華社邢台9月12日】中国河北省邢台（けいだい）市隆尭（りゅうぎょう）県にある戦国時代趙国の城郭都市跡、柏人城遺跡で、7月に始まった第6次発掘調査が順調に進んでいる。遺跡は2016〜24年に5回の発掘が行われ、今年は3カ所を発掘。総面積は約600平方メートルに及ぶ。柏人城遺跡は保存状態の良い古代の中大型城郭の一つで、2013年に