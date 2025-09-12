ロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」が12日、都内で青森県・長野県合同グリーンアップル大使任命式に出席した。りんごの消費拡大を図っている両県が国民的バンドと初コラボ。ボーカルの大森元貴（28）は「デビュー10周年の節目で大切にしてきたバンド名の『グリーンアップル』。その大使になれる日がくるとは」と悦に入った。メジャーデビュー10周年を迎え大きく熟したミセスが、青りんごの魅力を発信すべく青森県・長野県のグ