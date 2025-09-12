元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（28）が11日、自身のインスタグラムを更新。「カラフルな草花をたくさんつかって、アシンメトリーなスワッグを作ってみました！」と、手作りの“スワッグ”を公開した。【写真】渡邊渚が披露したセンスあふれる“手作りインテリア”スワッグとは、英語で「壁飾り」という意味で、ドライフラワーなどの花や植物を束ねて飾るインテリアのこと。渡邊はさまざまな種類の