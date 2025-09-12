厚生労働省は１２日、全国の１００歳以上の高齢者が今月１日時点で９万９７６３人になったと発表した。前年より４６４４人増え、５５年連続で過去最多を更新した。女性が８万７７８４人と９割近くを占め、男性は１万１９７９人だった。敬老の日（１５日）を前に、厚労省が毎年集計している。医療の進歩や健康意識の高まりを背景に長寿化が進み、１００歳以上の高齢者も増加を続けており、２０１２年に５万人を超え、今年は１０