防衛省中国四国防衛局は12日、米軍の空母艦載機による陸上離着陸訓練を、17日から山口県岩国市の米軍岩国基地で実施すると市に申し入れることを明らかにした。東京都の硫黄島で噴火が確認され、訓練に影響が出るためとしている。