愛媛県今治市役所のトイレで見つかった落書き（同市提供）愛媛県今治市役所のトイレで「移民反対」などの落書きが複数見つかっていたことが12日、市への取材で分かった。国際協力機構（JICA）が今治など4市をアフリカ諸国のホームタウンに認定した後、「移民が増える」といった誤情報による苦情が殺到していた。市は被害届を出し、今治署が器物損壊容疑で捜査している。市によると、市職員が2日午後、市役所第1別館1階の女子