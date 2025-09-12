1次リーグのSC軽井沢ク戦でショットを放つロコ・ソラーレの藤沢（中央）。左は吉田夕、右は鈴木＝稚内市みどりスポーツパークカーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選代表決定戦第2日は12日、北海道の稚内市みどりスポーツパークで行われ、女子の1次リーグでロコ・ソラーレがSC軽井沢クに4―5で敗れ、ともに2勝1敗となった。3戦先勝方式の男子はコンサドーレがSC軽井沢クに7―6で逆転勝ちし、1勝2敗となった。SC軽井沢