厚生労働省は9月12日、全国の100歳以上の高齢者が去年より4644人増え、9万9763人だった（※9月1日現在）と発表した。老人福祉法が制定された1963年には全国に153人だった100歳以上の高齢者は、1981年に1000人を超え、1998年には1万人超えたが、まもなく10万人に達しようとしている。厚労省は人口10万人あたりの100歳以上の高齢者の人数も発表している。最も多かったのは島根県で168.69人と13年連続で1位だった。次いで高知県が157.