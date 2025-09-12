全国の100歳以上の人が9万9000人を超え、過去最多となりました。厚生労働省によりますと全国の100歳以上の人（9月1日時点）は、9万9763人と前の年より4644人増えて、55年連続で過去最多となりました。このうち、女性が８万7784人で8割以上となっています。女性の最高齢は奈良県の賀川滋子さん114歳で、男性は静岡県の水野清隆さん111歳でした。去年の取材で国内男性最高齢の水野さんに長生きの秘訣を聞くと「さっぱり分からんね」