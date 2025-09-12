敬老の日を前に厚生労働省が発表した全国の100歳以上の高齢者は9万9763人で、55年連続で過去最多を更新しました。全国の100歳以上の人は、今月1日時点で9万9763人と、前年より4644人増加しました。55年連続で過去最多を更新していて、20年前のおよそ3.9倍の人数になっています。このうち、女性は8万7784人で全体のおよそ88パーセントを占めているということです。最高齢は、奈良県大和郡山市に住む賀川滋子さんで、明治44年5月生ま