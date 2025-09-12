LUNA SEAのボーカルRYUICHIこと河村隆一（55）が12日までにインスタグラムを更新。脳腫瘍を公表したドラマー真矢（55）にエールを送った。河村は「奇跡の人は必ず戻って来る」と書き出し、「羽ばたく事の出来なかった僕を眩しい笑顔で支えてくれた声を失いかけていた僕をその痛みをのり越える為..光を灯してくれた」と真矢への感謝を記すとともに、「本当は僕がもっと支えられたら良かった不安や迷いが真実をどんなに歪めよう