4人組ユニット、ふぉ〜ゆ〜が11月1日に開催される、関西テレビ（カンテレ）主催の大型音楽イベント「Livejack 2025 SMASH BEAT SP」（大阪城ホール）に出演する。同局が11日、発表した。ふぉ〜ゆ〜福田悠太は「昨今、ふぉ〜ゆ〜界隈では、フェスに出てみたいという思いが沸々と湧き上がり、僕らの1つの目標となっていました。大げさに言うとふぉ〜ゆ〜の夢です。それをカンテレさんはかなえてくれました。僕らの夢を1つかなえてく