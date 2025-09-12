俳優の福山雅治と有村架純が12日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演した。同日公開の映画「ブラック・ショーマン」で、超一流のマジシャン役と、その姪役として初共演した2人はお互いの印象について、「人柄としては本当に話しやすい方だなとっていう印象でした」（福山）、「もう本当にこの世界のレジェンド的な」（有村）と評した。撮影中のエピソードも披露。有村は、「涙をするお芝居が