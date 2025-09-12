【その他の画像・動画等を元記事で観る】 横山会のメンバーによる一夜限りのスペシャルイベント『横山万博』が、9月11日に『EXPO 2025 大阪・関西万博』の「EXPO アリーナ『Matsuri』」にて開催された。 ■先輩＆後輩のBBQから万博でイベントをするまでに発展した“横山会”とは “横山会”とは、SUPER EIGHTの横山裕を慕うSTARTO ENTERTAINMENTの関西出身アーティストたちで構成され、WEST.の桐山照史、濱田