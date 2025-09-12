ヘリオスが反発している。１１日の取引終了後、研究開発を進めているｉＰＳ細胞を造血前駆細胞（ＨＰＣ）へ分化させるための培養プロトコールの開発・最適化に関する研究成果を、１０月１０～１２日に開催される第８７回日本血液学会学術集会で発表すると発表しており、好材料視されている。同発表は、大阪大学蛋白質研究所の関口清俊教授が開発した新規細胞外マトリクスタンパク質を用いて実施した共同研究に関する