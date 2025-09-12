セルソースは大幅反落。１１日取引終了後、２５年１０月期連結決算について売上高を４５億１００万円から３７億７４００万円（前期単独４３億５５００万円）へ、営業利益を３億７０００万円から２億３００万円（同１億２９００万円）へ下方修正すると発表した。医療機関支援事業における契約内容の変更に伴う影響を織り込んだ。これが嫌気されている。 出所：MINKABU PRESS