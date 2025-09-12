タイミーは３日ぶり急反落。同社は１１日の取引終了後、２５年１０月期第３四半期累計（２４年１１月～２５年７月）の単独決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想は従来予想の３４３億９４００万～３５７億円から３４１億３９００万～３４３億円（前期比２７．０～２７．６％増）に引き下げており、成長率の鈍化を警戒した売りが優勢となった。 物流業界における一部プロ