【その他の画像・動画等を元記事で観る】 森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務める映画 『（LOVE SONG）』（10月31日公開）が、本作の共同制作国であり、撮影地でもあるタイで公開されることが決定。公開日は11月13日であることも明らかになった。 ■タイ国内でも大きな注目を集める『（LOVE SONG）』 日本とタイのスタッフ・キャストで制作された日タイ共同制作作品であることから、タイとも深い関係を持っている本作