アンリツが商い急増のなかマドを開けての大陽線を示現、７月１日につけた年初来高値１８９５円を一気に上抜き新値圏に突入した。通信計測器大手で、モバイル基地局関連で実績が高く、売上高の約７割を海外で稼ぐグローバル企業だが、最近は世界的に建設ラッシュとなっているデータセンター向け受注が高水準で業績を押し上げている。２６年３月期は営業利益段階で前期比２４％増の１５０億円を見込むなど回復色