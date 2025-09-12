トップカルチャーは大幅反発し、年初来高値を更新している。同社は１１日の取引終了後、２５年１０月期第３四半期累計（２４年１１月～２５年７月）の連結決算を発表した。売上高は１３２億５０００万円（前年同期比５．６％減）、営業損益は２億２１００万円の赤字（前年同期は３億１００万円の赤字）だった。営業損益の赤字幅縮小を材料視した買いが優勢になっている。蔦屋書店事業のセグメント損益の赤字が続いて