午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８１３、値下がり銘柄数は７２９、変わらずは７３銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位にゴム製品、非鉄金属、不動産、精密機器など。値下がりで目立つのはパルプ・紙、食料、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS