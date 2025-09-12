お笑い芸人のバービーが自身のYouTubeで「週5、1日8時間フルタイムやばい」と発言したことが賛否を呼んだ。芸能人にサラリーマンの事情はわからないという否定的な意見も多いのだが、配信の全体を見れば、彼女は重要かつ芯をついた指摘をしていると感じた。これを説明したい。（フリーライター鎌田和歌）長時間労働がキツいのは真実なのに…まず最初に書いておきたいのは、配信の内容について否定的なコメントが相次いだことに