サッカーのU-22（22歳以下）中国代表を率いるアントニオ・プチェ監督の発言に反響が寄せられている。中国のサッカー専門メディア・射門中国が10日に報じた。U-22中国代表は9日陝西省西安市で行われたU-23アジアカップ予選のD組最終戦でオーストラリアと0-0で引き分け、2勝1分け勝ち点7の同組2位で本大会の出場権を獲得した。無事に目標を達成したアントニオ監督は「私たちはずっと野獣のように努力して練習し、力を尽くしてきた。