国務院は9月11日から2年以内に北京市副都心、南京、無錫、常州、蘇州、鎮江の全域を含む「蘇南重点都市群」、杭州・寧波・温州、合肥都市圏（合肥市全域、淮南市寿県、六安市金安区、舒城県、蕪湖市無為市、馬鞍山市含山県、楚州市定遠県、安慶市桐城市を含む）、福州・アモイ・泉州、鄭州市、長沙・株洲・湘潭都市圏、広東・香港・マカオグレーターベイエリアの中国本土内9市、重慶市、成都市という10の地域で生産要素の市場化配