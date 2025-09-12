大阪高裁が入る合同庁舎2018年に大阪府羽曳野市の路上で韓国籍の男性＝当時（64）＝を刺殺したとして殺人罪に問われた無職山本孝被告（49）の控訴審判決で大阪高裁（小森田恵樹裁判長）は12日、懲役16年とした一審大阪地裁判決を支持し、弁護側控訴を棄却した。目撃証言や直接証拠はなく、現場近くのドライブレコーダーなどに写っていた犯人とみられる人物と被告が同一かなどが争点。弁護側は「殺害動機や犯人性は認められない