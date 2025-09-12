カンテレの中島めぐみアナウンサーが、9月30日で退社することが12日、同局から発表された。カンテレの中島めぐみアナ中島アナは2010年に入社し、報道・バラエティ・スポーツ・ナレーションと多岐にわたる番組を担当。現在出演している『モモコのOH!ソレ!み〜よ!」(毎週土曜13:59〜)は13日が最後の出演、『お笑いワイドショー マルコポロリ!』(毎週日曜13:59〜)は28日が最後の出演となる。○■中島めぐみアナ コメント私事で恐縮で