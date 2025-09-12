この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「住宅ローンを組んで5年目、繰上返済のベストなタイミングは?」です。画像はイメージ○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「住宅ローンを組んで5年目、繰上返済のベストなタイミングは?」住宅ローンを組んで5年目、まとまったボーナスが入りました。繰上返済を検討していますが、教育費や老後資金も気になります