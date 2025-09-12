SC軽井沢クラブに敗れるカーリングの日本代表決定戦第2日が12日、北海道の稚内市みどりスポーツパークで行われた。女子で五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレは、SC軽井沢クラブに4-5で敗れて今大会初黒星を喫した。2018年平昌五輪銅メダル、2022年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレが初黒星を喫し、開幕3連勝はならなかった。11日に13-4で圧勝したSC軽井沢クラブとの2戦目。1-2で後攻の第4エンド（E）、5Eを連続で無得点の