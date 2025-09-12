サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S26 Ultra」では、本体にSペン（スタイラスペン）を内蔵するスロットが廃止されるとの噂がありました。ところが、実際にはそれが存続することを示す画像が公開されています。 ↑Sペンは不滅？ 信頼性の高いリーカーであるIce Universe氏は、Galaxy S26 Ultraの一部を示すレンダリング（CG）画像をXに公開しました。 同氏によると「S26 UltraのSペンはまだ健在」であり、本体内に