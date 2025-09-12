食楽web ●9月は災害への備えを考える「防災月間」。ローリングストックをテーマに、『味の素』が製造販売する「おかゆ」シリーズについて担当者を取材しました。 地震や台風、大雨など、いつ起こるかわからない災害に備えるために欠かせないのが、食料や飲料のストックです。今回注目したいのが、「ローリングストック」という考え方。日常的に消費する食品を買い置きし、使った分を補充しながら循環