【モデルプレス＝2025/09/12】俳優の水上恒司が主演を務める映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日全国公開）より、水上、山下美月、宮舘涼太（Snow Man）らキャスト陣が互いを撮影したオフショットが一挙公開された。【写真】水上恒司＆スノ宮舘涼太、サプライズに笑い崩れる◆水上恒司・山下美月・宮舘涼太らオフショット公開公開されたのは、撮影期間中にキャスト陣がフィルムカメラで互いを撮りあった貴重な計5点のオフショット。シ